Борис Джонсон поздравил Лиз Трасс с победой на выборах премьера

Фото: Martyn Wheatley / Parsons Media

Лиз Трасс

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поздравил свою преемницу Лиз Трасс с победой на выборах главы Консервативной партии, передает Sky News. Он выразил уверенность, что у Трасс есть правильный план по преодолению экономического кризиса, с которым столкнулась страна.

Поздравляю Лиз Трасс с ее решительной победой. Я знаю, что у нее есть правильный план по преодолению кризиса стоимости жизни, объединению нашей партии и продолжению великой работы по объединению нашей страны, — отметил Джонсон.

Сегодня стало известно, что действующая глава МИД Великобритании Лиз Трасс избрана новым премьер-министром страны. За ее кандидатуру проголосовало большинство членов Консервативной партии. Трасс станет третьей женщиной-премьером в истории страны после Маргарет Тэтчер и Терезы Мэй. В своей речи Трасс пообещала снизить налоги, решить проблемы в энергетике и здравоохранении.

Лиз Трасс также пообещала в случае своего избрания уже в течение первой недели премьерства представить действия в отношении цен на электричество. Она подчеркнула необходимость «принимать жесткие решения».