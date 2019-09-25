https://static.news.ru/photo/229f3e76-df64-11e9-8ef0-fa163e074e61_660.jpg Фото: George Cracknell Wright/Global Look Press

Британский премьер Борис Джонсон прервал свой визит в Нью-Йорк и возвращается в Лондон, после того, как Верховный суд принял решение о незаконности его решения о приостановке деятельности парламента. Как удалось выяснить журналистам, он уже связался с королевой Елизаветой II, однако неизвестно, принёс ли он ей извинения в связи со сложившейся ситуацией.

Мы никогда ни при каких обстоятельствах не обсуждаем содержания бесед между премьер-министром и её величеством, — сообщил источник Sky News в британском правительстве.

Ранее Верховный суд Великобритании признал незаконной приостановку работы парламента Британии. К такому решению пришли все 11 судей, участвовавшие в рассмотрении дела, передаёт « Интерфакс ».

Как заявил спикер Палаты общин Джон Беркоу, приостановка работы парламента Великобритании была попыткой помешать депутатам осуществлять контроль над действиями правительства в критическое для страны время. Он подчеркнул, что парламентарии возобновят работу 25 сентября, писал News.ru.