Бомбы обрушились на командный пункт ВСУ: новости СВО на утро 15 апреля

Фото: МО РФ

Су-34

На Южно-Донецком направлении экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины, сообщили в Минобороны России. Летчики применили объемно-детонирующие авиационные бомбы (ОДАБ-500), оснащенные универсальными модулями планирования и коррекции.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к вечеру 14 апреля, читайте в материале NEWS.ru.

Какая сейчас обстановка в зоне СВО

Российские войска отбили две атаки противника и улучшили позиции в селе Работино и в районе села Вербового Запорожской области, сообщил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. По его информации, у ВС РФ есть успехи у населенного пункта Малая Токмачка.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» добавил, что российские военнослужащие нанесли удар по артиллерийским подразделениям Вооруженных сил Украины в населенном пункте Чкалово Днепропетровской области. Он рассказал, что эти подразделения постоянно обстреливали Запорожскую область, в том числе Энергодар, где расположена ЗАЭС. Минобороны РФ данную информацию не комментировало.

Фото: МО РФ

В конфликте на Украине наступил поворотный момент после того, как Россия стала наносить удары по энергетической инфраструктуре противника, сообщает CNN со ссылкой на директора киевского Центра исследований энергетической промышленности Александра Харченко. По его словам, значительное число ракет и дронов единовременно сосредоточились на выборочных объектах.

Что происходит в ВСУ после неудач под Часовым Яром

Командование Вооруженных сил Украины после ряда неудач под городом Часов Яр организовало проверку в 67-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр). Командиров и бойцов, которые изначально составляли костяк бригады, начали переводить в другие подразделения.

Как получилось уничтожить ЗРК IRIS-T ВСУ

РЛС ЗРК IRIS-T ВСУ, возможно, слабо реагирует на малоразмерные цели, такие как беспилотник, выразил мнение военкор Александр Коц. Таким образом он прокомментировал уничтожение немецкой пусковой установки. Он добавил, что, судя по кадрам объективного контроля, опубликованным Минобороны, ЗРК был в боевом положении — ПУ установлена вертикально, РЛС включена.

Как ВСУ атаковали РФ

Средства противовоздушной обороны пресекли попытку Вооруженных сил Украины совершить атаку по объектам на территории России, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, в Белгородской области были сбиты два беспилотника.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где гремели взрывы на Украине

В городе Днепропетровске вечером 14 апреля произошел взрыв. Он прогремел, когда в области начала действовать воздушная тревога. Другие подробности не приводились.

Когда ВСУ планируют ударить по Крымскому мосту

Украина может попытаться ударить по Крымскому мосту в середине июля, пишет британский таблоид The Sun. Предполагается, что ВСУ намерены выпустить по объекту от 20 до 40 ракет Storm Shadow и SCALP. Кроме того, в материале заявили, что при атаке могут быть использованы истребители F-16.

Сколько городов Украины может взять под контроль РФ

Россия может взять под контроль оставшиеся 45 городов в центральном регионе Донбасса, предположил британский аналитик Александр Меркурис. По его мнению, ВС РФ получив контроль над одним населенным пунктом, открывают путь к другому.

Читайте также:

Гибель жителей Херсона, дроны под Краснодаром: как ВСУ атакуют РФ 14 апреля

«Я точно знаю, что произошло»: отец срочника о гибели крейсера «Москва»

ВС РФ взяли под контроль Первомайское в ДНР: что это значит для СВО