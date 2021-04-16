Бомбардировщик ВВС США не смог покинуть Норвегию из-за поломки

https://static.news.ru/photo/a229e366-9f8a-11eb-8fb0-96000091f725_660.jpg Фото: Jaroslav Ozana/CTK/Global Look Press

Американский стратегический бомбардировщик В-1В получил во время миссии на территории Норвегии серьёзные повреждения двигателя, которые не позволили самолёту покинуть страну.

Четыре бомбардировщика B-1B Lancer были переброшены на норвежскую авиабазу в Эрланде в феврале. Как пишет портал The Drive, после окончания миссии в марте Скандинавию покинули только три самолёта — выяснилось, что один бомбардировщик был повреждён и вернётся в США только после ремонта.

Во время недавнего развёртывания в Норвегии у B-1B действительно был повреждён двигатель, но этот инцидент всё ещё расследуется и мы не можем предоставить дополнительную информацию в настоящее время, — рассказал технический сержант Дэвид Скотт-Коган.

Из-за инцидента была уволена подполковник ВВС США Кристен Шадден, отвечавшая за эскадрилью. По данными источников издания, к поломке привёл планшетный компьютер, который попал в один из двигателей. В результате потребовалась замена двух двигателей на одной стороне самолёта.

Как сообщал NEWS.ru, США построит дополнительную военную инфраструктуру на трёх уже действующих аэродромах и одной военно-морской базе, расположенных в Норвегии. Такое право предусматривается новым договором о расширении военного сотрудничества между двумя странами в рамках НАТО.