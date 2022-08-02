Болтон предупредил Украину о проблемах из-за характера Байдена Болтон посулил проблемы Украине из-за нерешительного характера Байдена

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У Киева могут возникнуть большие проблемы во время российской спецоперации из-за нерешительности президента США Джо Байдена. Об этом написал в своей статье для издания 19FortyFive экс-советник президента Дональда Трампа по национальной безопасности Джон Болтон. По его мнению, действующий американский лидер неоднократно проявлял слабость при взаимоотношениях с Россией и Китаем. Тем самым глава государства подорвал авторитет США и навлёк на страну новые угрозы и вызовы.

Отсутствие решимости не сулит ничего хорошего Украине, если российская спецоперация продолжится, тем более что некоторые европейские страны, в частности Германия и Франция, показывают собственную нерешительность, — написал Болтон.

Он также допустил, что Москва и Пекин получают «опасные уроки» из действий американского президента.

Как по существу, так и в дипломатическом мастерстве его администрация нерешительна, покорна и непоследовательна, — подчеркнул Болтон.

Он также заявил, что у нынешнего хозяина Белого дома и его окружения наблюдается склонность отступать под давлением. Подобное поведение «обнадёживает противников и вызывает тревогу у друзей США», резюмировал Болтон.

Ранее Болтон заявил, что действующий президент США Джо Байден и НАТО совершили стратегическую ошибку, заявляя перед обострением конфликта на Украине, что Запад ни в коем случае не станет вмешиваться в ситуацию. Молчание Байдена по данному вопросу было бы лучше для безопасности Украины, убеждён экс-чиновник.