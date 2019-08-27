Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп действительно может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе своего визита в Польшу. Однако точная дата встречи по-прежнему неизвестна.
Трамп приедет в Польшу для участия в мемориальных церемониях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны 1 сентября, передаёт
Ранее News.ru сообщал, что президенты Польши, Соединённых Штатов и Германии выступят с речью 1 сентября на мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в Варшаве. На мероприятии будут присутствовать 40 заграничных делегаций и около 250 иностранных гостей. Также подтверждён визит украинского лидера Владимира Зеленского и ещё 20 глав государств.