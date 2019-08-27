https://static.news.ru/photo/35a98118-c8c9-11e9-a55b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ron Sachs/Consolidated News Photos/Global Look Press

Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон подтвердил, что американский лидер Дональд Трамп действительно может встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в ходе своего визита в Польшу. Однако точная дата встречи по-прежнему неизвестна.

Трамп приедет в Польшу для участия в мемориальных церемониях, посвященных 80-й годовщине начала Второй мировой войны 1 сентября, передаёт ТАСС . О возможной встрече двух лидеров сообщал также спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер. По его словам, она может пройти в Варшаве в конце августа — начале сентября.

Ранее News.ru сообщал, что президенты Польши, Соединённых Штатов и Германии выступят с речью 1 сентября на мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны, в Варшаве. На мероприятии будут присутствовать 40 заграничных делегаций и около 250 иностранных гостей. Также подтверждён визит украинского лидера Владимира Зеленского и ещё 20 глав государств.