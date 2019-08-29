Фото: , Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Вашингтон в ближайшее время определятся с объёмом военной поддержки Украины. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

В прошлом и в настоящее время существует очень широкое сотрудничество в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе. Мне кажется, оно было взаимовыгодным. И в ближайшем будущем мы определимся и примем решение по этому поводу, — цитирует Болтона ТАСС.

Как писал News.ru, администрация Дональда Трампа может пересмотреть военную помощь Украине. Киев в этом году должен был получить от США вооружение на сумму $250 млн, но американский президент поручил главе Пентагона и своим советникам проверить, отвечает ли этот шаг интересам Вашингтона.

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