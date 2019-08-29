Фото: , Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что одной из главных целей Верховной рады девятого созыва является возвращение полуострова Крым в состав государства. Об этом украинский лидер заявил, обращаясь к депутатам.

Зеленский также призвал парламентариев к укреплению национальной безопасности и обороны. Самое главное — укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение аннексированного Российской Федерацией Крыма, — сказал...