https://static.news.ru/photo/7133520e-ca6d-11e9-91d9-fa163e074e61_660.jpgФото: , Пресс-служба Президента Республики Беларусь
Вашингтон в ближайшее время определятся с объёмом военной поддержки Украины. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон после встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.
В прошлом и в настоящее время существует очень широкое сотрудничество в сфере обороны с Украиной и другими странами в регионе. Мне кажется, оно было взаимовыгодным. И в ближайшем будущем мы определимся и примем решение по этому поводу, — цитирует Болтона ТАСС.