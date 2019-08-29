https://static.news.ru/photo/f69edb9e-ca58-11e9-8ec2-fa163e074e61_660.jpg Джон Болтон Фото: Pavlo_bagmut/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон выразил надежду, что ему удастся найти общий язык с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

По его словам, во время переговоров, которые начались в Минске, стороны должны быть «предельно откровенны».

Благодарю за встречу, считаю, что это очень хорошая возможность провести разговор по нескольким темам региональной безопасности, а также по очень важной теме двустороннего сотрудничества, — сказал Болтон в начале встречи.

Он также подчеркнул, что намерен обсудить с белорусским лидером ряд вопросов, которые «очень интересуют США», в частности — права человека и нераспространение оружия, передаёт ТАСС .

Как писал News.ru, Лукашенко в ходе переговоров с Болтоном заявил, что после ухудшения белорусско-американских отношений постоянно предлагал «закрыть эту нехорошую страницу» и начать всё сначала. Он отметил, что визит политика из Вашингтона оказывает положительное влияние для его страны.