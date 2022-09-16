Болсонару раскрыл, как НАТО могло предотвратить спецоперацию на Украине Президент Бразилии Болсонару: НАТО могло предотвратить СВО, отказав Киеву в членстве

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Жаир Болсонару

Если бы НАТО отказало Киеву в членстве в организации, Россия не стала бы начинать специальную военную операцию. Такое заявление в интервью газете Folha de Sao Paulo сделал президент Бразилии Жаир Болсонару. Он сравнил конфликт с Карибским кризисом 1962 года и подчеркнул, что в прошлом двум странам удалось с помощью дипломатии прийти к взаимным уступкам.

По словам Болсонару, перспектива расширения Альянса на восток не могла не беспокоить российского президента Владимира Путина.

Они вступают в НАТО, они разместят ракету всего в нескольких минутах полета от Москвы. Так же как в ситуации с операцией американских войск в заливе Свиней в 1962 году. Советский Союз разместил там баллистические ракеты, и американское правительство сказало: «Убирай, а то плохо будет». И они убрали, — рассказал политик.

Ранее президент Бразилии заявил, что знает, как завершить конфликт на Украине. Он отметил, что представит свои предложения украинскому коллеге Владимиру Зеленскому, с которым собирается переговорить по телефону на следующей неделе.

Также Болсонару заявил, что введённые против России санкции США и Европы не сработали. Он отметил, что имеет собственную «уравновешенную» позицию в отношении России, что позволило ему приобретать там удобрения, необходимые для сельскохозяйственного сектора страны.