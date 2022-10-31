Болсонару прекратил разговаривать после поражения на выборах Folha de São Paulo: Болсонару не разговаривает с министрами и не комментирует выборы

Фото: Aloisio Mauricio/Global Look Press

Жаир Болсонару

Спустя два часа после поражения на выборах действующий президент Бразилии Жаир Болсонару не дал ни одного комментария. Об этом сообщает газета Folha de São Paulo. По информации издания, политик находится в своей резиденции и отказывается говорить с министрами. Вместе с главой государства остается его сын Флавиу.

Болсонару находится во дворце Алворада (его резиденция), он не захотел говорить с министрами по телефону или принять их в резиденции, — сообщает газета.

У резиденции Болсонару дежурят журналисты. Они ожидают, когда тот выйдет к прессе и сделает заявление. По данным РИА Новости, некоторое время назад в резиденции выключили свет, однако туда периодически въезжают автомобили.

В Бразилии 30 октября прошел второй тур президентских выборов. Победу одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набирает 50,9% голосов. Его уже объявили победителем в Верховном избирательном суде страны. Болсонару набрал 49,1% голосов избирателей.

77-летний Лула Да Силва шесть раз участвовал в президентских выборах. Первые три раза (в 1989, 1994 и 1998 годах) проиграл. Был избран в 2002-м и переизбран в 2006 году. В 2017 году по делу о коррупции и отмывании денег он был приговорён к 9,5 года тюрьмы. В ноябре 2019 года вышел на свободу. В марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.

Избранного главу бразильского государства поздравил президент США Джо Байден. Он отметил, что он ждет продолжения сотрудничества между двумя странами.

Сам Лула да Силва заявил, что его первоочередной задачей на посту станет борьба с голодом и неравенством.