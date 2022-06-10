Болсонару попросил бразильские супермаркеты снизить цены на продукты Президент Бразилии Болсонару призвал супермаркеты снизить цены на основные продукты

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Жаир Болсонару

Снизить цены на основные продукты питания призвал руководителей супермаркетов президент Бразилии Жаир Болсонару. Таким образом он намерен оказать помощь малоимущим гражданам страны. По мнению главы государства, в трудные времена всем жителям государства следует сотрудничать друг с другом. Об этом он заявил во время выступления на форуме Бразильской ассоциации супермаркетов, передаёт газета Valor Econômico.

Я призываю всех, кто задействован в производственной цепочке продуктов базовой продовольственной корзины, работать с минимально возможной прибылью, чтобы мы могли помочь значительной части населения, в особенности наиболее скромным его представителям, — сказал Болсонару.

Президент подчеркнул, что «в трудные времена граждане Бразилии должны сотрудничать вместе».

По данным издания Folha de S.Paulo, которое ссылается на индекс инфляции Бразилии (IPCA), этот показатель за год составил 11,73%. При этом цены на продукты питания продолжают расти. Министр экономики страны Пауло Гедес заявил, что правительство сделало всё возможное для сведения к минимуму экономических последствий российской спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что удалось снизить налоги для 200 млн граждан страны.

Ранее Болсонару предложил свою помощь американскому президенту Джо Байдену в разрешении ситуации на Украине, чтобы «весь мир вернулся к нормальной жизни». Глава государства при этом назвал происходящее на Украине «нежелательным эпизодом». Политик признался, что ему приходиться действовать «с осторожностью», так как Бразилия «зависит» от внешних игроков.