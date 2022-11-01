Reuters: Болсонару не станет оспаривать результаты президентских выборов Reuters: министр Фариа сообщил, что Болсонару не будет оспаривать итоги выборов в Бразилии

Фото: IMAGO/Leco Viana/Global Look Press

Жаир Болсонару

Президент Бразилии Жаир Болсонару не планирует оспаривать результаты выборов, пишет Reuters со ссылкой на министра по связям с общественностью Фабиу Фариа. Болсонару, который пока еще находится в должности главы государства, уже 36 часов хранит молчание после проигрыша на состоявшихся в воскресенье президентских выборах, тем самым нарушая традицию поздравлять победившего соперника.

Президент Бразилии Жаир Болсонару собирается сделать официальное заявление о своем поражении на выборах во вторник во второй половине дня, заявил министр, добавив, что ультраправый лидер не будет оспаривать результаты выборов, — пишет агентство.

В Бразилии 30 октября завершился второй тур президентских выборов. Победу в нем одержал бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва. После обработки 100% бюллетеней он набрал в свою пользу 50,9% голосов. Его уже объявили победителем в Верховном избирательном суде страны. Болсонару набрал 49,1% голосов соответственно.

77-летний Лула да Силва шесть раз участвовал в президентских выборах. Первые три раза (в 1989, 1994 и 1998 годах) проиграл. Был избран в 2002-м и переизбран в 2006 году. В 2017 году по делу о коррупции и отмывании денег он был приговорён к 9,5 года тюрьмы. В ноябре 2019 года вышел на свободу. В марте 2021 года Федеральный верховный суд Бразилии отменил все обвинения в его адрес.