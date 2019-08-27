https://static.news.ru/photo/fb64055a-c954-11e9-869a-fa163e074e61_660.jpg Донецк Фото: Alexander Rekun/Ukraine Look/Global Look Press

Больше половины жителей самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик считают территорию Донбасса частью Украины. Данной позиции придерживается 54,5% опрошенных.

Результаты исследования опубликовал на своём сайте берлинский Центр восточноевропейских и международных исследований (ZOiS), сообщает Deutsche Welle .

Издание отмечает, что опрос в ДНР и ЛНР проводился по телефону в феврале и марте 2019 года. В нём приняли участие 1200 человек.

Согласно исследованию, 31% тех жителей республик, кто называет территорию Донбасса частью Украины, хотели бы получить для своих регионов автономный статус. Без каких-либо изменений видят возврат Донецкой и Луганской областей в состав Украины 23,5% респондентов.

Вхождение республик в состав России без предоставления автономии поддерживают 18,3% опрошенных, а 27,2% респондентов выступают за автономный статус.

Ранее News.ru сообщал, что депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Даниил Гетманцев назвал последствия предоставления особого статуса Донбассу. По его мнению, это решение запустит навязанную Россией череду событий с целью манипулирования Украиной. Он также заверил, что особый статус Донбасса приведёт к ухудшению внутриукраинского конфликта и федерализации страны с её последующей утратой.