Большинство работников отметили рост своей эффективности на удалёнке

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На фоне пандемии коронавируса компании по всему миру перевели на удалённую работу около 40% персонала. Около 75% работников в первые месяцы пандемии сохранили и даже повысили свою производительность несмотря на удалённую работу.

По данным опроса, проведённого международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG) среди 12 тысяч опрошенных сотрудников, три четверти отметили повышение эффективности. При этом при решении коллективных задач производительность выросла только у 51% работников. Такие данные справедливы как для тех, кто перешёл на удалёнку, так и для тех, кто остался работать на своих местах.

Как считают сотрудники, на эффективность их работы при выполнении коллективных задач влияли прежде всего связи, психологическое и физическое состояние, а также доступность нужных рабочих инструментов. Совокупность всех этих четырёх факторов повышало производительность в четыре раза, следует из опроса.

Больше всего работникам не хватало неформального общения, которое было в офисе, например, возможности спонтанно подходить к столу коллеги, чтобы обсудить проблему, а также неформальных встреч и мероприятий на работе, пишет РБК.

Ранее Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) сообщила, что около половины жителей России (48%) готовы брать на себя большую ответственность и усердно трудиться ради большей зарплаты, а вот каждый десятый респондент хочет перейти на удалённую работу. Таким образом, активно работать ради высоких доходов согласны 48% участников исследования. 36% респондентов согласны на средний доход, но спокойную работу, а 7% и вовсе готовы мало получать, но и нести минимальную за это ответственность, писал NEWS.ru.