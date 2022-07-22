Большинство поляков заявили о провальной политике властей Polsat: почти 60% жителей Польши заявили о провальной политике властей

Фото: Piotr Twardysko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Варшава

Большинство жителей Польши (58%) недовольно нынешним курсом своего правительства, об этом свидетельствует июльский опрос Центра изучения общественного мнения Польши (CBOS), который опубликовало издание Polsat. Отмечается, что лишь 27% поляков одобрили политический курс правительства. Основными факторами недовольства являются высокая инфляция и общим положением дел в экономике стране.

Респонденты прогнозируют, что экономическая ситуация в Польше не изменится и даже ухудшится в течение следующего года, — сказано в исследовании.

Результаты опроса также показали, что среди населения наблюдается рост пессимизма в оценках и прогнозах относительно жизненной ситуации домохозяйств.

Бывший немецкий лидер парламентской фракции Левой партии Сара Вагенкнехт ранее заявила, что Берлин должен прекратить экономическую борьбу с Москвой, поскольку Германия не способна выжить без российских энергоносителей. Он также согласилась с оценкой того, что Германия должна стать посредником между Москвой и Киевом для заморозки конфликта. По её словам, немецкая промышленность является конкурентоспособной благодаря дешёвым российским энергоресурсам.