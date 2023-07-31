Большинство новобранцев-репатриантов прибыли в Израиль из России The Jerusalem Post: в ряды вооруженных сил уже призвали 478 репатриантов

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля

Выходцы из России составляют большинство среди новобранцев-репатриантов, которых призывают сейчас в ряды Армию обороны Израиля, сообщает газета The Jerusalem Post. Отмечается, что в ряды вооруженных сил уже призваны 478 новых репатриантов.

Издание пишет, что среди призывников 313 мужчин и 165 женщин, при этом большинство из них родом из России. Служба в армии является в Израиле обязательной, призыву подлежат все граждане по достижении 18-летнего возраста.

Ранее порядка 500 резервистов управления военной разведки Израиля отказались от службы в знак протеста против судебной реформы. Они остановили службу «до дальнейшего уведомления».

Ранее стало известно, что в результате операции израильских силовиков на Западном берегу погибли четверо палестинцев. В Армии обороны Израиля заявили, что удары были нанесены по штаб-квартире, используемой местными боевиками как пункт планирования террористических атак против Израиля, и, предположительно, складу оружия и взрывчатки.

20 июня произошла стрельба вблизи еврейского поселения Эли на Западном берегу реки Иордан.В результате четыре человека погибли и еще столько же были ранены.