https://static.news.ru/photo/85936200-691b-11ea-a426-fa163e074e61_660.jpg Фото: Markus Scholz/dpa/Global Look Press

Эксперты Ipsos выяснили, что жители большинства стран выступают за закрытие границ своих стран до того момента, пока не будет локализована эпидемия коронавируса. В опросе принимали участие 12 000 человек из 12 стран.

Идея закрытия границ больше всего нашла поддержку у жителей Азиатско-Тихоокеанского региона: Индия (79%), Вьетнам (78%). Также за закрытие границ выступили жители Италии — 76%, Китая — 73% и России —70%.

Респонденты опасаются, что их близкие могут заразиться коронавирусом. Так считают больше половины опрошенных во Вьетнаме (67%), Великобритании (57%), половина опрошенных в Австралии, Индии и Японии.

Большая часть респондентов полагают, что угроза распространение заболевания является высокой, а коронавирус — самая большая опасность для их страны. Исключения составляют граждане Канады (32%), России (37%), Великобритании (45%) и Австралии (46%).

Опрос был проведён на онлайн-платформе Global Advisor среди людей в возрасте от 18 до 74 лет в Канаде и США, а также в возрасте от 16 до 74 лет в Китае, Франции, Германии, Австралии, Индии. Японии, России, Вьетнаме и Великобритании.

Ранее NEWS.ru писал, что в Испании от коронавируса умерли более 100 человек. Всего жертвами COVID-19 в этой стране стали 598 человек, заражены —13 716 пациентов.

В мире коронавирус обнаружен у 204 тысяч человек, умерли — более 8,1 тысячи, поправились — более 82 тысяч.