https://static.news.ru/photo/9563790a-c7fd-11e9-aa66-fa163e074e61_660.jpg Фото: Mark Hertzberg/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Большинство американцев (70%) чувствуют злость из-за того, что политическая система США приносит пользу только состоятельному классу с хорошими связями — инсайдерам с Уолл-стрит в Нью-Йорке. Об этом свидетельствуют результаты опроса общественного мнения, проведённого по заказу телеканала NBC и газеты The Wall Street Journal.

Согласно опросу NBC / Wall Street Journal, опубликованному в воскресенье, 70% американцев заявили, что они злятся, потому что политическая система работает только на инсайдеров с деньгами и властью.

Из обнародованных данных следует, что 56% жителей Соединённых Штатов чувствуют беспокойство и неуверенность, так как экономика страны всё ещё неустойчива и непредсказуема. При этом американцы в основном удовлетворены собственным финансовым положением.

Опрос был проведён в период с 10 по 14 августа. В нём приняла участие тысяча респондентов, большинство из них участвовали в социологической выборке по телефону.

Ранее News.ru сообщал, что большинство американцев недовольно действиями президента США Дональда Трампа после терактов в Эль-Пасо и Дейтоне. Также жители Соединённых Штатов опасаются, что власти в ответ на произошедшее могут слишком далеко зайти, ограничивая права граждан на владение огнестрельным оружием.