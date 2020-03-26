https://static.news.ru/photo/7ce089a4-5461-11ea-9c74-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/Xinhua

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа рассказал о ситуации с распространением коронавируса в стране. По его словам, в течение суток было зарегистрировано 1196 новых случаев.

Кроме того, 16 инфицированных COVID-19 скончались. Всего на территории государства заболели 3629 человек, а умерли 16 пациентов, написал он в Twitter.

Test sayÄ±mÄ±z dÃ¼n 5.035âti. BUGÃN 7.286 olarak gerÃ§ekleÅti. 1.196 yeni tanÄ± kondu. Hastalar ve temas Ã§evreleri izole edildi. 16 hastamÄ±zÄ± kaybettik. Bu sonuÃ§larla can kaybÄ±mÄ±z 75âe, hasta sayÄ±mÄ±z 3.629âa ulaÅtÄ±. Sizi Ä±srarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum. — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 26, 2020

К 26 марта 2020 года в мире COVID-19 заразились свыше 500 тысяч человек. Около 22,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России — 840 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выявили 182 заболевших. Выписаны из лечебных учреждений 38 человек. Скончались два гражданина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что анализы 83 человек направлены из Подмосковья для подтверждения наличия у них коронавирусной инфекции. Об этом заявил губернатор Московской области Андрей Воробьёв.