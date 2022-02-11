Больше реакторов: Макрон объявил о ядерном ренессансе

Президент Франции Эммануэль Макрон представил амбициозные планы в сфере развития мирного атома, которые предполагают строительство в стране новых ядерных реакторов. Это позволит обуздать рост цен на электроэнергию и повысить покупательную способность граждан. Несмотря на то что инициатива преследует благородную цель обеспечить Парижу энергетическую независимость от иностранных поставщиков, обещания главы государства вошли в противоречие с его заявлениями 2017 года, когда он был только кандидатом в президенты.
О планах по созданию новых продвинутых реакторов EPR-2 (европейский водоводяной реактор) Макрон
Учитывая растущие потребности в электроэнергии и изменения в парке реакторов АЭС, чей срок службы не может быть продлён, мы запускаем программу нового атомного реактора, — заявил Макрон. — Я хочу, чтобы были построены шесть EPR-2 и чтобы мы начали прорабатывать вопрос строительства восьми дополнительных EPR-2 в будущем.
Отдельно в своей речи, посвящённой тридцатилетнему плану развития мирного атома, Макрон указал на необходимость повышения
В то же время французский лидер пообещал государственную помощь в 1 млрд евро для проектов малых модульных реакторов (ММР, SMR), а также «инновационных реакторов, которые позволят производить меньше отходов». Среди заявленных целей — выработка к 2050 году 25 ГВт дополнительной мощности на АЭС.
Макрон не стал отрицать, что план «ядерного ренессанса» выглядит слишком амбициозным.
За 30 лет он должен сделать Францию первой крупной страной в мире, полностью избавившейся от ископаемого топлива, — сказал он.
В то же время он пообещал, что Пятая республика будет строить новые солнечные, ветряные и гидроэлектростанции.
Предвыборные обещания
Мирный атом стал для Франции осевым элементом её послевоенной промышленной мощи, однако его целесообразность в последние годы нередко ставилась под сомнение. В том числе самим Макроном. Его нынешние высказывания вошли в противоречие с тем, что он говорил, будучи кандидатом в президенты пять лет назад. В 2017 году политик
Плохо, что мы получаем 75% электроэнергии от АЭС, — отмечал он тогда. — Я собираюсь продолжить претворение в жизнь закона о переходе на альтернативные источники энергии. Я сохраню уровень в 50%. У меня будет амбициозный инвестиционный план, в основе которого будут экология и трансформация нашей модели роста.
Тем не менее во Франции до сих пор
Следует заметить, что пять лет назад его позиция отражала преемственность с предыдущим президентом Франции Франсуа Олландом, который также делал акцент на снижении зависимости страны от АЭС и ископаемых источников энергии. Причём примерно в тех же
Прикрыть ошибки прошлого
Считается, что именно Франция находилась в числе стран ЕС, которые лоббировали
Важнее то, что свои заявления Макрон сделал всего за два месяца до начала президентских выборов во Франции. На избирательную кампанию уже наложили свой отпечаток проблемы более высоких цен на энергоносители и инвестиций в возобновляемые источники энергии. Традиционный вопрос — нехватка рабочих мест, которую создание новых реакторов точно должно «охватить».
Речь французского лидера призвана не только усилить его нарратив о необходимости увеличения стратегической автономии Пятой республики, но и заретушировать те ошибки, которые ему
Уже сейчас очевидно, что новый курс Макрона не впечатлит «зелёных». Кандидат в президенты от этой политической группы Янник Жадо уже