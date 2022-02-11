Больше реакторов: Макрон объявил о ядерном ренессансе

Президент Франции Эммануэль Макрон представил амбициозные планы в сфере развития мирного атома, которые предполагают строительство в стране новых ядерных реакторов. Это позволит обуздать рост цен на электроэнергию и повысить покупательную способность граждан. Несмотря на то что инициатива преследует благородную цель обеспечить Парижу энергетическую независимость от иностранных поставщиков, обещания главы государства вошли в противоречие с его заявлениями 2017 года, когда он был только кандидатом в президенты.

О планах по созданию новых продвинутых реакторов EPR-2 (европейский водоводяной реактор) Макрон объявил , выступая в Бельфоре, на предприятии по производству паровых турбин.

Учитывая растущие потребности в электроэнергии и изменения в парке реакторов АЭС, чей срок службы не может быть продлён, мы запускаем программу нового атомного реактора, — заявил Макрон. — Я хочу, чтобы были построены шесть EPR-2 и чтобы мы начали прорабатывать вопрос строительства восьми дополнительных EPR-2 в будущем.

Отдельно в своей речи, посвящённой тридцатилетнему плану развития мирного атома, Макрон указал на необходимость повышения независимости Франции от иностранных поставщиков энергоносителей. По его мнению, именно рывок в производстве электроэнергии позволит позаботиться о безопасности в этом плане.

В то же время французский лидер пообещал государственную помощь в 1 млрд евро для проектов малых модульных реакторов (ММР, SMR), а также «инновационных реакторов, которые позволят производить меньше отходов». Среди заявленных целей — выработка к 2050 году 25 ГВт дополнительной мощности на АЭС.

Макрон не стал отрицать, что план «ядерного ренессанса» выглядит слишком амбициозным.

За 30 лет он должен сделать Францию ​​первой крупной страной в мире, полностью избавившейся от ископаемого топлива, — сказал он.

В то же время он пообещал, что Пятая республика будет строить новые солнечные, ветряные и гидроэлектростанции.

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Предвыборные обещания

Мирный атом стал для Франции осевым элементом её послевоенной промышленной мощи, однако его целесообразность в последние годы нередко ставилась под сомнение. В том числе самим Макроном. Его нынешние высказывания вошли в противоречие с тем, что он говорил, будучи кандидатом в президенты пять лет назад. В 2017 году политик пообещал уменьшить роль атомных электростанций в национальной энергетике в случае своего избрания.

Плохо, что мы получаем 75% электроэнергии от АЭС, — отмечал он тогда. — Я собираюсь продолжить претворение в жизнь закона о переходе на альтернативные источники энергии. Я сохраню уровень в 50%. У меня будет амбициозный инвестиционный план, в основе которого будут экология и трансформация нашей модели роста.

Тем не менее во Франции до сих пор сохраняется планка в 70%. В Бельфоре Макрон признал существование разницы с его предыдущими высказываниями, однако объяснил это изменившейся ситуацией.

Следует заметить, что пять лет назад его позиция отражала преемственность с предыдущим президентом Франции Франсуа Олландом, который также делал акцент на снижении зависимости страны от АЭС и ископаемых источников энергии. Причём примерно в тех же цифрах и процентах .

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Прикрыть ошибки прошлого

Считается, что именно Франция находилась в числе стран ЕС, которые лоббировали включение атома в европейскую таксономию (экономика, инвестиции в которую не наносят ущерб климату) на 2022 год. Такие изменения в таксономическом перечне дают сейчас Парижу возможность финансировать свои амбициозные ядерные проекты.

Важнее то, что свои заявления Макрон сделал всего за два месяца до начала президентских выборов во Франции. На избирательную кампанию уже наложили свой отпечаток проблемы более высоких цен на энергоносители и инвестиций в возобновляемые источники энергии. Традиционный вопрос — нехватка рабочих мест, которую создание новых реакторов точно должно «охватить».

Речь французского лидера призвана не только усилить его нарратив о необходимости увеличения стратегической автономии Пятой республики, но и заретушировать те ошибки, которые ему припоминали в последние годы. На эти намерения отчётливо указывает выбор места, где состоялось президентское выступление. Завод в Бельфоре был продан в 2015 году машиностроительной компанией Alstom американскому гиганту General Electric. Ответственность за торговлю стратегическими активами возлагают на Макрона, который тогда ещё занимал пост министра экономики и, вероятно, курировал сомнительную сделку. Сейчас источники Politico в окружении президента пытаются преуменьшить его роль в продаже активов Alstom.