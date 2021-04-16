"Больше работать": Лукашенко вывел новую формулу лечения от коронавируса

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вывел новую формулы борьбы с коронавирусной инфекцией. Он отметил, что третья волна заболевания уже началась в стране, однако реальность оказалась благоприятнее прогнозов и людям нужно «взяться за свою жизнь», пишет БелТА.

По словам белорусского лидера, COVID-19 активизирует те болезни, которые уже присутствуют в человеческом организме даже в скрытой форме — хронические. Он отметил, что человек так или иначе будет жить с такими заболеваниями, а потому стоит перестать обращать на них столь пристальное внимание и «взяться за себя».

Больше работать, нормально питаться. Сколько раз говорил: свое надо есть, из нашей земли, а не какое-то заморское, — заявил Лукашенко.

Правда, он не уточнил, каким образом при этом должны сохраняться профилактические меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Напомним, что вирус распространяется особенно быстро тогда, когда много людей находятся в одном помещении и дышат одним воздухом. Вирусные частицы перемещаются вместе с потоками воздуха и заражают организм.

Тем не менее, заботиться о своём иммунитете и здоровье даже здоровым или же вакцинированным людям важно. Так ранее NEWS.ru писал, что телеведущий и главврач московской горбольницы № 71 Александр Мясников рассказал, что быстрее реабилитироваться после коронавируса помогут омега-3 жирные кислоты, которые в большом количестве содержатся в морской рыбе.