«Больше нет сомнений»: в Израиле призвали встать на сторону Украины Израильский министр Нахман Шай призвал государство встать на сторону Украины

Фото: Jonas EkstrÃ�Mer/Tt/Global Look Press

Нахман Шай

Израильский министр по делам диаспоры, генерал-майор запаса Нахман Шай призвал правительство страны встать на сторону Украины в военном конфликте с Россией и предоставить ей военную помощь. В своем Twitter он сообщил, что если Иран планирует отправить РФ баллистические ракеты, никаких компромиссов быть не должно. Минобороны России информацию о поставках оружия не подтверждает.

Сегодня утром сообщалось, что Иран передает баллистические ракеты России. Больше нет никаких сомнений в том, какую позицию должен занять Израиль в этом кровавом конфликте. Пришло время Украине получить военную помощь, какую оказывают США и страны НАТО, — написал Шай.

Ранее The Washington Post сообщило, что Иран готовится впервые отправить России ракеты класса «земля — земля» и ударные беспилотники. Это, как утверждают в газете, поможет компенсировать истощение российских запасов оружия.

30 августа американские журналисты уже сообщали, что Иран передал России первые беспилотники собственного производства. Отмечалось, что Россия получила как минимум два типа беспилотных летательных аппаратов. Представитель МИД России Мария Захарова тогда назвала информацию об этом вбросом. Она напомнила, что вопрос закупки БПЛА не обсуждался в ходе встречи президента России Владимира Путина с иранским руководством в Тегеране 19 июля.