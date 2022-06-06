Хотят хаоса, а не победы: Китай заявил о смене тактики США на Украине GT: США отказались от победы Украины и пытаются создать мировой хаос

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США продолжают направлять на Украину вооружение для армии, однако цель поставок у Вашингтона уже изменилась. Об этом сообщила китайская газета Global Times. По мнению авторов материала, теперь американская администрация стремится не помочь Киеву, а устроить всеобщий хаос.

Военная помощь США вышла за рамки ранее обозначенных задач — помочь Украине победить Россию. Белый дом учитывает и национальные интересы. Новые поставки вооружения должны вернуть Вашингтону статус мирового гегемона, — говорится в материале.

Авторы полагают, что роль США в качестве глобального лидера в настоящий момент уже пошатнулась, ситуация в мире выходит из-под их единоличного контроля. Администрация Байдена якобы пытается сохранить утерянные позиции и прикладывает максимум усилий для внесения турублентности в мировой порядок.

Ранее замминистра обороны США Колин Каль сообщил, что в рамках очередного пакета военной помощи Вашингтон поставит Киеву четыре РСЗО HIMARS. Эти системы способны поражать цели на расстоянии 80 километров, а при использовании определенных видов боеприпасов — до 300 километров.

Президент Украины Владимир Зеленский на это заявил, что Киев не намерен использовать HIMARS для нанесения ударов по России. По его словам, ВСУ не ведут боевых действий на территории РФ и не собираются её атаковать, поскольку думают только о своей территории.

В свою очередь глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что власти страны вслед за США решили отправить Украине ракетные установки дальнего действия. Лондон передаст Киеву универсальные комплексы M270, которые могут применяться как системы залпового огня и как комплексы для пуска тактических ракет. Данное оружие также способно поражать цели на расстоянии до 80 километров.