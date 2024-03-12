«Больше Эвереста»: гигантская комета приближается к Земле Daily Mail: комета Понса-Брукса будет видна с Земли в течение месяца

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Комета под названием 12P/Понс-Брукс, по размерам превышающая гору Эверест, приблизится к Земле и станет видимой невооруженным глазом, утверждают астрономы. Космический объект достигнет самой близкой точки к Солнцу 21 апреля, передает Daily Mail.

По данным ученых, комета представляет собой гигантское ледяное тело диаметром 20 км. Она относится к классу криовулканических. Это означает, что при нагреве внутри нее растет давление и выбрасываются пыль, газ и лед. После одного из таких случаев комета оказалась окутанной дымкой, напоминающей рога. Из-за этого ее назвали Дьявольской кометой.

Как утверждают астрономы, яркость 12P/Понс-Брукс будет стремительно возрастать в течение ближайших недель. Комета типа кометы Галлея, которая вращается по орбите раз в 71,3 года, движется от созвездия Андромеды к Рыбам. Космическое тело можно будет разглядеть при благоприятных условиях, добавили ученые. Такими условиями можно считать отсутствие дымки или яркого света Луны.

Несмотря на то что комета будет видна невооруженным глазом, больше шансов есть у тех, кто вооружится телескопом или биноклем. Ученые уточняют, кто 12P/Понс-Брукс будет видна жителям Северного полушария.

В ночь с 20 на 21 января жители Восточной Германии могли увидеть падающий астероид. Его зафиксировала камера наблюдения в Лейпциге.

В середине декабря жители России могли увидеть звездопад-гигант Геминиды. В госкорпорации «Роскосмос» пояснили, что этот метеорный поток образован не от кометы, а от астероида Фаэтон. При этом планета Земля на своей орбите как бы догоняет поток, поэтому скорость звездопада не очень высока — примерно 35 км/с.