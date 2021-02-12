Больше 410 тысяч человек заразились COVID-19 в мире за сутки

https://static.news.ru/photo/8fc5452e-6e27-11eb-a5f6-96000091f725_660.jpg Фото: covid DAVIDE CANELLA/Keystone Press Agency

Число новых случаев коронавируса в мире за последние сутки составило 410 876, сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Общее число заражений составило 107 838 255, а погибших — 2 373 398 (этот показатель за сутки вырос на 12 958). Эта информация получена только из официальных источников, говорится на сайте ВОЗ.

Больше половины новых случаев приходится на Северную и Южную Америку (207 123), на втором месте в списке — Европа (137 791), на третьем — Восточное Средиземноморье (25 039).

Наибольшее число случаев заражения за всё время пандемии зарегистрировано в Соединённых Штатах, на втором месте — Индия, на третьем — Бразилия. Замыкают пятёрку Россия и Великобритания.

ВОЗ объявила 11 марта 2020-го пандемией вспышку инфекции COVID-19, зародившейся в КНР в конце 2019-го. Первые заболевшие были зарегистрированы в Ухани (провинция Хубэй). Население города — около 12 млн человек.

Благодаря появлению вакцин и лекарственных средств коронавирус должен уже к концу года стать обычной и привычной болезнью, сравнительно легко поддающейся лечению. Такое мнение выразил глава Минздрава Соединённого Королевства Мэтт Хэнкок. Ранее британские учёные нашли на территории страны ещё два штамма коронавируса. Один из них вызвал беспокойство экспертов, писал NEWS.ru.