https://static.news.ru/photo/00723170-66bc-11ea-bc59-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ahmad Halabisaz/XinHua/Global Look Press

Советник министра здравоохранения Ирана Али Реза Вахабзаде рассказал о ситуации с коронавирусом в стране. За последние сутки на территории государства умерли 113 инфицированных COVID-19.

В течение этого периода зафиксировали 1209 заражений, общее число пациентов достигло 13938, передаёт РИА Новости. 4590 человек смогли вылечиться от заболевания.

Вспышка инфекции началась в центральной части Китая — в городе Ухань (провинция Хубэй). К 15 марта заразились более 156 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 5,8 тысячи, свыше 75 тысяч заболевших выздоровели. В России зафиксировано 59 случаев заражения. Излечились шесть человек.

Ранее NEWS.ru сообщал, что чрезвычайное положение вводится в Казахстане на месяц из-за пандемии коронавируса нового типа (COVID-19). Соответствующий документ подписал глава республики Касым-Жомарт Токаев. При руководителе государства также создадут государственную комиссию по обеспечению режима ЧП.