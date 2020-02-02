Страны G7 («Большая семёрка» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, США и Япония) обсудят общие меры по преодолению вспышки инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.
Об этом объявил журналистам в Берлине министр здравоохранения Германии Йенс Шпан,
Как ранее сообщал NEWS.ru, правительство России официально признало коронавирусную инфекцию заболеванием, представляющим опасность для окружающих, внеся её в соответствующий перечень.
По состоянию на утро 2 февраля число погибших от коронавирусной инфекции нового типа в Китае достигло 304 человек. Количество инфицированных составило 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.
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