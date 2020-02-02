https://static.news.ru/photo/77d7ce88-45eb-11ea-afda-fa163e074e61_660.jpg Фото: I-Images/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Страны G7 («Большая семёрка» — Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, США и Япония) обсудят общие меры по преодолению вспышки инфекции, вызванной коронавирусом 2019-nCoV.

Об этом объявил журналистам в Берлине министр здравоохранения Германии Йенс Шпан, передаёт ТАСС. Немецкий политик сообщил, что обсуждал ситуацию со своим коллегой из США. Министры договорились провести телефонную конференцию с участием представителей всех государств «семёрки». Шпан констатировал, что ни одна страна не сможет достичь успеха в борьбе с коронавирусом, работая в одиночку.

Как ранее сообщал NEWS.ru, правительство России официально признало коронавирусную инфекцию заболеванием, представляющим опасность для окружающих, внеся её в соответствующий перечень.

По состоянию на утро 2 февраля число погибших от коронавирусной инфекции нового типа в Китае достигло 304 человек. Количество инфицированных составило 14,3 тысячи человек. Состояние 2110 человек медики оценивают как крайне тяжёлое.