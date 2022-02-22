«Большая иллюзия»: Захарова о санкциях против РФ без признания ЛНР и ДНР

Предположения о том, что санкций Запада против России не было бы, если бы она не признала суверенитет Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), являются иллюзией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. В эфире YouTube-канала «Соловьёв Live» она сказала, что Западу не нужны основания для введения ограничительных мер в отношении Москвы.

Сейчас тоже все задались вопросом: санкции, реакция, западная, так сказать, волна гнева насколько широко раскинется. Но это большая иллюзия считать, что санкций, гнева и осуждений не было бы, [если бы РФ не признала ДНР и ЛНР]. Были бы обязательно, — сказала Захарова.

Она добавила, что Запад всегда мотивирует интересами людей и конкретно какого-то одного человека, чьи права нужно защищать. По мнению Захаровой, это «всегдашний западный посыл».

Ситуация в Донбассе обострилась 18 февраля. Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объявили эвакуацию жителей на территорию России в связи с заявленной угрозой боевых действий.

21 февраля Пушилин и Пасечник попросили президента России Владимира Путина признать независимость ДНР и ЛНР. Позднее российский лидер попросил парламент поддержать заключение договоров о сотрудничестве с республиками и решил незамедлительно признать суверенитет ДНР и ЛНР в связи с обострением ситуации на границе.

Путин с главой ЛНР Пасечником заключили договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и республикой. С главой ДНР Пушилиным был подписан аналогичный документ.