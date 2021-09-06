«Большая двадцатка» признала доступность вакцин от короновируса
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
00:09, 07 сентября 2021
Фото: Michael Matthey,/www.imago-images.de/Global Look Press
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Министры здравоохранения стран G20 единогласно приняли «Римский пакт», согласно которому обязались обеспечить всеобщий доступ к медицинской помощи. Также соглашение включает расширение компании по вакцинации от коронавируса для развивающихся стран, пишет РИА Новости.
О признании странами доступности вакцин от коронавируса сообщил глава Минздрава Италии Роберто Сперанца.
Никто не должен остаться позади в кампании по вакцинации. Более богатые страны, государства «двадцатки», должны взять на себя задачу помочь более уязвимым странам. Это должно быть сделано как можно скорее, здесь и сейчас, — заявил врач.
Также Сперанца добавил, что более богатые страны, которые относятся к «большой двадцатке» должны взять на себя финансовые обязательства, чтобы обеспечить всеобщее право на здоровье.
Встреча министров здравоохранения Аргентины, Австралии, Бразилии, Великобритании, Германии, Индии, Индонезии, Италии, Канады, Китая, Мексика, Россия, Саудовская Аравия, США, Турция, Франция, Южная Кореи, ЮАР, Японии и Европейского союза прошла накануне.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе встречи со своими коллегами из стран G20 в Риме призвал договориться о взаимном признании существующих вакцин от коронавируса, а также отказаться от политизации вопроса о регуляторной оценке препаратов.