«Большая двадцатка» признала доступность вакцин от короновируса

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Японцы возмутились новостью о создании экономической зоны на Курилах и предстоящими военными учениями в этом районе. Читатели в комментариях к публикациям предложили свой план, как вернуть Курилы, пишет Yahoo News.

Один из читателей портала предложил «развернуть» корабли «Иджис» и построить военные порты в районе Немуро. Другой заявил, что Японии нужно попросить помощи у США и разрешить американцам построить на Хоккайдо...