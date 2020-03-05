https://static.news.ru/photo/dfa9e2d2-5ee9-11ea-ad92-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ilia Yefimovich/Global Look Press

В Греции зафиксировали ещё 21 случай заражения коронавирусом нового типа (COVID-19). Возбудитель обнаружен в анализах группы людей, вернувшейся из Израиля.

Об этом сообщило греческое Министерство здравоохранения. Таким образом, количество инфицированных в стране достигло 31.

Коронавирус выявлен уже в более чем 80 государствах. Опасная болезнь зародилась в Китае в конце декабря 2019 года. На сегодняшний день число заболевших коронавирусной инфекцией по всему миру перевалило за 95 тысяч человек. От болезни умерли более 3,2 тысячи пациентов, выздороветь удалось более чем 53 тысячам.

Ранее ассоциация туроператоров России заявила, что снижение спроса на туры из-за коронавируса происходит по всем направлениям, включая путешествия внутри страны. АТОР оценивает ситуацию как экстраординарную, которая «требует беспрецедентных мер поддержки, возможно, прямых вливаний», писал NEWS.ru.