«Туземцы в смокингах»: Сладков о страхах европейцев из-за России Сладков заявил о бессмысленности нападения России на Европу

Фото: Станислав Красильников/РИА Новости

Военкор Александр Сладков в своем Telegram-канале задался вопросом, почему в Европе так сильны опасения мнимой угрозы нападения со стороны России. Сладков признался, что не может понять, почему европейцы так боятся Москвы.

Европу пугают дикой Россией. Украина, мол, обороняет Евросоюз. Я не понимаю, европейцы как дети пугаются любого рассказа о «черном прапоре»? Это же бред в поту! Зачем нам нападать на Европу? Смысл? — написал военкор.

По его мнению, такими же страхами было вызвано желание Финляндии и Швеции вступить в НАТО. Европа сама выдумывает небылицы о России и сама же в них верит, считает Сладков.

Реально темный и необразованный народ, туземцы в смокингах. Их страхи имеют вредный эффект, нам приходится быть готовыми к успокоению этих олигофренов, — добавил он.

Он привел в качестве примера ситуацию, когда неадекватный человек начинает ходить с винтовкой под забором, причитая, что сосед хочет его убить. Сладков считает, что тогда соседу придется «на всякий пожарный» выставить для защиты пулемет.

А соседу совсем уже плохо от этого — «его ж прогнозы сбываются»! Больное общество эта Европа, — подытожил Сладков.

14 декабря МИД Румынии заявил России протест из-за падения БПЛА на территории страны. В Бухаресте предположили, что беспилотник мог использоваться для атак на украинские порты. В ответ в НАТО заявили, что Североатлантический альянс не располагает никакой информацией, которая бы могла подтверждать удары со стороны России по странам — членам блока.