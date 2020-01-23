https://static.news.ru/photo/84619e5e-3e70-11ea-a8f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: TPG/Keystone Press Agency/Global Look Press

В китайском городе Ухань начали строительство больницы для лечения больных пневмонией, вызванной новым типом коронавируса. Учреждение рассчитано на тысячу койко-мест.

В качестве образца была взята пекинская больница «Сяотаншань», которую построили в 2003 году за одну неделю в период распространения атипичной пневмонии, пишет «ПолитЭксперт».

Город Ухань стал местом распространения вируса в конце декабря 2019 года. Первые госпитализированные говорили, что почувствовали недомогание после посещения рынка свежих морепродуктов. Позже новые пациенты говорили, что не посещали этих мест. Недавно выяснилось, что вирус передаётся от человека к человеку. Среди инфицированных оказались даже медики. Симптомы заболевания на ранней стадии напоминают обычную простуду.

Новый тип коронавируса, вероятно, имеет тот же источник происхождения, что и смертоносный SARS-CoV, пришли к выводу китайские учёные. В 2002–2003 годах он привёл к гибели около 650 человек.

Как ранее писал NEWS.ru, ряд крупнейших объектов культуры закрыли в Пекине из-за распространяющейся пневмонии, вызванной новым коронавирусом.