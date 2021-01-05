Боливия зарегистрировала вакцину «Спутник V»

https://static.news.ru/photo/78a55294-5045-11eb-a9c7-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» была зарегистрирована в Боливии. Об этом сообщили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса «Спутник V» Государственным агентством по лекарствам и технологиям в сфере здравоохранения Многонационального государства Боливия (AGEMED), — цитирует сообщение РИА Новости.

При этом в фонде отметили, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization). В частности, вакцина получила одобрение AGEMED без дополнительных клинических исследований на территории Боливии, на основе результатов третьей фазы клинических исследований в России.

Как заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев, регистрация «Спутник V» в Боливии спасёт множество жизней. Он добавил, что ожидает одобрения вакцины по процедуре ускоренной регистрации другими странами в Латинской Америке и по всему миру в ближайшем будущем.

Ранее сообщалось, что Боливия покупает 5,2 млн доз российской вакцины против COVID-19 «Спутник V», заявил президент страны Луис Арсе.

В настоящее время в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса: «Спутник V» (разработана центром имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана в центре «Вектор»). В скором времени возможна регистрация третьего препарата, над которым работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Как писал NEWS.ru, агентство по медикаментам Сербии, регулирующее фармацевтическую отрасль страны, разрешило применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом 31 декабря сообщил представитель агентства Павле Делич,