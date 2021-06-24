Боливия заинтересовалась военной кооперацией с Россией
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
19:10, 24 июня 2021
Реактивная системы залпового огня «Торнадо-Г»Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Боливия заинтересована в углублении сотрудничества с Россией и построении военной кооперации. Об этом заявил министр обороны Боливии Эдмундо Новильо Агилар. Его слова приводит РИА Новости.
Министр находится в Москве, где проходит конференция по международной безопасности.
Наше видение связано с углублением отношений с Россией с целью создания военной кооперации, которая могла бы усилить и укрепить наши Вооруженные силы, — подчеркнул Новильо Агилар.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что некоторые европейские страны заинтересованы в эскалации конфликта с РФ. В частности, министр упомянул Украину, отметив, что накануне саммита НАТО в Брюсселе Киев спровоцировал в Донбассе «очередной кризис». Шойгу добавил, что в целом в Европе ситуация взрывоопасная, закрепилась тенденция к усилению военного противостояния. В связи с этим необходимо предпринять шаги, направленные на деэскалацию.