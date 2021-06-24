Боливия заинтересовалась военной кооперацией с Россией

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Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года санкции в отношении российских телеканалов «Россия 24», «РТР-Планета», НТВ, а также Первого канала. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Данное решение было принято на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) 18 июня. Этим же документом Зеленский продлил ограничительные меры в отношении компании «Вертолёты России», нескольких благотворительных фондов, конструкторских...