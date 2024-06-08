Боливия заинтересовалась поставками жидких углеводородов из России

Фото: IMAGO/Frederico Brasil/www.imago-images.de/Global Look Press

Луис Арсе

Президент Боливии Луис Арсе на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) обсудил с компанией «Роснефть» возможность поставок жидких углеводородов латиноамериканской стране. Он написал в соцсети Х, что встреча была важной.

Ранее Арсе встретился с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым. Они обсудили сотрудничество в использовании атомной энергии в мирных целях и в литиевой промышленности. Боливийскому президенту рассказали о проекте Центра ядерных исследований и технологий в Эль-Альто, который построят в западной части страны. Ожидается, что циклотронный комплекс сыграет большое значение в оказании высокотехнологичной медицинской помощи боливийцам и в качестве многофункционального облучательного центра для национального сельского хозяйства.

Луис Арсе также сообщил в соцсетях о встрече со своим «братом» президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили «широкую двустороннюю повестку дня, которая включает в себя литиевые ресурсы Боливии и потенциальное членство в блоке БРИКС».

Президенты Боливии и Зимбабве, Луис Арсе и Эммерсон Мнангагва, принимавшие участие в пленарном заседании XXVII Петербургского международного экономического форума совместно с российским коллегой Владимиром Путиным, свободнее любого из европейских лидеров, считает политолог Сергей Марков. Он обратил внимание, что многие западные политики хотели бы поспорить с Путиным, но им не разрешают этого.