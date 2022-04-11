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Болгары выругались на Германию за призывы поставлять оружие Украине

23:18, 11 апреля 2022
Болгары выругались на Германию за призывы поставлять оружие Украине Фото: pixabay
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Жители Болгарии остро отреагировали на заявление главы МИД Германии Анналены Бербок о том, что Украине необходимо поставлять тяжёлое вооружение. Читатели газеты «Факты» оставили десятки комментариев под статьёй о милитаристических призывах Германии. Свою точку зрения Бербок высказала на встрече министров иностранных дел стран-членов ЕС в Люксембурге. В Болгарии ей напомнили, что она в первую очередь дипломат и должна стремиться к мирному решению проблемы, а не усложнять ситуацию.

Глава МИД Германии Анналена Бербок: Киеву нужно тяжёлое вооружение??? Разве вы не вели диалог о мирных переговорах? написал комментатор.

Другой подчеркнул, что Германии самой, кажется, нужно показать, что такое тяжёлое вооружение России. Немецких политиков, поддерживающих украинских националистов назвали «мелкими, хитрыми и злобными гномами».

Она такой же политик, как я космонавт. Я могу стать космонавтом, но она политиком — никогда, — добавил ещё один житель Болгарии.

Также комментаторы призывали не лезть в дела русских и украинцев и дать им разобраться без «лживой пропаганды» Запада. «Ковбои и их вассалы-западники сильно недооценивают Китай-Россию-Индию», — уверены жители страны.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц постоянно откладывает решение о поставках современных танков Украине. При этом на него оказывают давление некоторые высокопоставленные члены правительства, сообщила ранее Politico со ссылкой на источники. При этом Бербок как раз настаивает на поставках.

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