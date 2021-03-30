В Болгарии посоветовали Украине не «злить русского медведя»

https://static.news.ru/photo/8a9c9b18-9188-11eb-b616-96000091f725_660.jpg Фото: NEWS.ru

Читатели болгарской газеты «Факты» прокомментировали публикацию о возможных планах Запада спровоцировать военное столкновение между Россией и Украиной. Многие из них предостерегают от возможного военного столкновения.

Ранее военный эксперт Алексей Валюженич предположил, что учения НАТО в Чёрном море свидетельствуют о том, что Альянс пытается подтолкнуть Киев к эскалации напряжённости в Донбассе и вовлечь Россию в конфликт, сообщает РИА Новости.

Ковбои очень разозлили медведя. А тот терпит и терпит — до поры до времени. Потом всем этим натовцам <...> придётся тяжко, — пишут в комментариях.

Пользователи отметили, что «НАТО управляют либо дураки, либо наглецы — они используют любые средства, чтобы начать войну с Россией».

Неужели кто-то действительно верит, что какой-нибудь Ганс, Пьер или Джордж пойдёт стрелять по русским во имя виртуальной «демократии»? <...> А мокрые сны Украины о войне с Россией — ещё большая глупость, — утверждают читатели.

Ещё один комментатор заявил, что теперь даже слепому понятно, кто агрессор. После всего этого Украина снова станет окраиной России, отсюда и её название, подчеркнул он.

Ранее посол России в Болгарии Элеонора Митрофанова призвала болгарские власти прекратить шоу по теме шпионажа. По её словам, Москва не вела незаконной деятельности против Софии. Она предположила, что поступательное развитие сотрудничества между Москвой и Софией «кому-то встало как кость в горле». Митрофанова также подчеркнула, что в Кремле «никогда не подвергали сомнению евро-атлантический вектор Болгарии». При этом контакты выстраивали «в сферах взаимного интереса».

Видео- и аудиоматериалы, которые болгарская прокуратура представила как доказательство шпионской деятельности своих граждан в пользу Москвы, Митрофанова назвала малоубедительными. С их помощью установить прямую и логическую связь болгар с работой на посольство РФ невозможно, подчеркнула дипломат, писал NEWS.ru.