Болгары посмеялись над украинским электрическим броневиком

https://static.news.ru/photo/5277f674-7a3b-11eb-a830-96000091f725_660.jpg Фото: Скриншот/youtube.com

Читатели болгарской газеты «Факты» проявили интерес к публикации, в которой рассказывается об украинском электрическом бронеавтомобиле «Шторм». Новинка засветилась на международной оружейной выставке в Абу-Даби.

Интересной оказалась история появления броневика в Азии. Создавший его прототип в Киеве конструктор не смог найти финансовую поддержку для серийного производства на родине. Контракт удалось заключить только в ОАЭ. Это позволило создать гибридный вариант броневика.

Болгарская газета также рассказала, что батареи для «Шторма» делаются в Китae, элементы брони поступают из Финляндии, a амортизаторы — из Австралии. Публикация вызвала живой интерес читателей, отметившихся в комментариях: «А что в нём украинского?», «А что они ещё могут сделать или разработать, если не оружие?», «Вот бы ещё он летал!».

Ранее NEWS.ru сообщал, что фрегат «Гетман Сагайдачный», являющийся флагманом украинских ВМС, стал практически небоеспособным. Он потерял свои боевые характеристики и нуждается в модернизации, считает украинский военный эксперт Тарас Чмут. Он рассказал, что корабль на данный момент «крайне редко выходит в море» и его эффективность как боеспособной единицы фактически равна нулю.