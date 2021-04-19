Болгары назвали США «посмешищем» из-за Байдена и Трампа

https://static.news.ru/photo/9767e4ea-a111-11eb-bfc0-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Посетители сайта болгарского журнала «Дневник» отреагировали на решение главы США Джо Байдена ввести режим ЧП на фоне «экстраординарной» угрозы со стороны РФ. Большая часть комментаторов подвергла действия Белого дома критике.

Юзер kvasimodo счёл самого политика «экстраординарным», а пользователь venci4 уверен, что тот забудет, как Вашингтон продал Болгарии самолёты. Веселин Дечев вспомнил признание независимости Косово в контексте обвинений Кремля в нарушении международного права.

Svoboden назвал Соединённые Штаты посмешищем и обратил внимание на основных кандидатов в президенты США на прошедших выборах в США — самого Байдена и Дональда Трампа.

Если они (Байден и Трамп. — NEWS.ru) — самые лучшие, вы представляете, какими были другие кандидаты [в президенты США], — написал пользователь.

Экс-лидера США Дональда Трампа упомянул юзер под ником Сатана Ликующий. По его словам, нынешний американский руководитель повторяет методы предшественника: Байден остановил корабли ВМС США на пути в Чёрное море, однако ввёл санкции против РФ, Трамп то же самое сделал в отношении Ирана.

Ранее сообщалось, что американские эксперты признали, что очередной пакет антироссийских санкций, подписанный Джо Байденом 15 апреля, не изменит поведения Москвы. Аналитики пришли к выводу, что его влияние на российскую экономику будет весьма ограниченным и Вашингтон мог пойти на куда более жёсткие шаги. И хотя часть американских политиков призывают Байдена не останавливаться на достигнутом, эксперты сомневаются, что путём санкций можно чего-либо добиться от Москвы.