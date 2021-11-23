Болгарский журналист назвал Путина «закомплексованным лжецом»

Болгарский журналист Христо Грозев после единственной встречи с Владимиром Путиным в 1990-х годах, ещё до того, как он стал президентом, посчитал его «человеком с комплексами». Как Грозев заявил в интервью украинскому изданию Gordonua, он тогда даже особо не разговаривал с Путиным. Тем не менее журналист позволил себе оценку личности Владимира Путина. Кроме прочего, он считает президента России «главой государства убийц» и «главой государства, который постоянно врёт».

Он оказался на каком-то нашем празднике — где-то в углу сидел (мы нашли фотографию). Он был приглашён от мэрии и сидел в углу, абсолютно ни с кем не общался. Видимо, человек с комплексами всё-таки, — заявил журналист.

Грозев отметил, что считает ошибкой тот факт, что российский лидер остаётся «рукопожатным» в мире, и уверен, что после расследования издания, в котором он работает, Путина должны были «перевести, как минимум в категорию [президента Белоруссии Александра] Лукашенко». ПО мнению журналиста, остальные мировые лидеры должны избегать общения с президентом России.

Ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Monde назвал президента Белоруссии Александра Лукашенко «диктатором» и обвинил его в «захвате заложников» на фоне ситуации на польско-белорусской границе. Глава французского МИД считает, что российский лидер Владимир Путин должен обратиться к Лукашенко и призвать его прекратить гнусную и преступную инициативу.