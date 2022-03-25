Болгарский генерал Димитар Шивиков заявил, что президент Украины Владимир Зеленский очень скоро объявит о капитуляции страны. Киев не может противостоять армии Москвы, отметил он в эфире Болгарского национального радио.

Близится момент, когда президент Украины объявит о капитуляции. <...> Я не сомневаюсь, что в этом конфликте победит Российская Федерация со своим воинским контингентом, — подчеркнул офицер.

По его словам, позиция Софии, которая отказывается предоставлять оружие Киеву, заключается в том, что подобные действия способны лишь усилить эскалацию.

Шивиков добавил, что Россия не собирается оккупировать территорию Украины или уничтожить её государственность. Хотя, начиная с 2004 года, Киев проводил «крайне русофобскую политику», руководствуясь указаниями «заатлантического игрока».

Ранее стало известно, что лишённый мандата депутата Верховной рады Илья Кива, проживающий в России, посчитал, что обращение Зеленского к НАТО стало доказательством отсутствия поддержки Киева со стороны западных стран. Такие обращения Зеленского говорят о том, что в скором времени украинская сторона признает себя побеждённой и капитулирует, добавил Кива.