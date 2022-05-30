Болгарские отельеры пострадали из-за украинских беженцев Владелец туркомплекса в Болгарии Манев рассказал о проблемах из-за украинских беженцев

Фото Konrad Wothe / Global Look Press

Владелец туристического комплекса «Божура» в Болгарии Георги Манев рассказал про проблемы, с которыми он столкнулся из-за программы расселения украинских беженцев. Он отметил, что в стране сильно подорожали продукты. Он также пожаловался на недостаточное финансирование программы поддержки со стороны властей — до семи евро на человека. Он указал на то, что владельцы гостиниц не знают куда девать туристов, которые заранее приобрели путёвки на отдых в Болгарии, пишут «Известия».

В два-три раза уже выросли затраты на электроэнергию, воду, общие расходы достаточно высокие. Это создаёт дополнительные проблемы отельерам Болгарии, — поделился Манев.

Он заявил, что некоторые отельеры выселяют беженцев из гостиниц, так как у них есть ранние бронирования. Несмотря на это, мужчина заверил, что болгары готовы помогать всем.

Глава венской фракции Партии свободы Австрии Доминик Непп ранее потребовал депортировать из страны граждан Украины, которые устроили массовую драку на одной из улиц Вены. Он раскритиковал подозреваемых за то, что они избивают таксистов перед роскошными отелями столицы. Непп назвал зачинщиков потасовки преступниками-дезертирами за то, что они не защищают свою страну.