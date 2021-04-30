Болгария запустит в страну вакцинированных «Спутником V» россиян

https://static.news.ru/photo/e846a616-aa4f-11eb-b814-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Власти Болгарии открыли границы для россиян, вакцинированных препаратом «Спутник V». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполняющую обязанности вице-премьера и министра туризма Болгарии Марияну Николову.

С 1 мая Болгария открывает летний туристический сезон, в список вакцин, одобренных болгарским Министерством здравоохранения, включена и российская вакцина «Спутник V», что позволит получившим прививки россиянам, а также туристам из других стран, предъявив документ о завершённой вакцинации, выданный не ранее чем за 14 дней от даты пересечения границы, свободно въехать на территорию страны, — рассказала вице-премьер.

Для желающих отдохнуть в Болгарии существуют и альтернативные варианты. Так, у туристов на руках должен быть отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до поездки, либо антигенный тест — за 48 часов до прибытия.

Москва и София пока не согласовали возобновление чартерных полётов, но диалог по этому вопросу продолжается, болгарская сторона выразила готовность начать работу, ожидается решение российских властей,

Восстановление авиасообщения и чартерных полётов окажет влияние на туристический поток к Болгарии, — считает Марияна Николова.

Она убеждена, что после открытия границ болгарские туристы также проявят интерес к путешествиям в Россию. Консульства и визовые центры Болгарии начнут работу на территории РФ после пасхальных праздников.

Ранее власти Греции продлили ограничения на въезд для российских туристов. Они будут действовать до 14 мая. Пока в страну могут въезжать только четыре тысячи туристов в неделю. Россияне могут избежать пребывания на недельном карантине, если возьмут с собой отрицательный ПЦР-тест, а также свидетельство о вакцинации на английском. Прививка должна быть сделана за 14 дней до поездки.