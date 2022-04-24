Болгария разрешила российскому лайнеру пролёт над своей территорией

Власти Болгарии разрешили пролёт над своей территорией российскому лайнеру, выполнявшему гуманитарную миссию. Самолёт перевозил российских дипломатов, которых ряд европейских стран объявил персонами нон грата, сообщает агентство БГНЕС.

Работники дипмиссии летели из Белграда на родину. В Евросоюзе сейчас действует запрет на полёты российских самолётов над странами-участниками.

Несколькими днями ранее власти Болгарии ввели запрет на заход в морские и речные порты судов из России в связи с санкциями ЕС. Исключение будет сделано только для кораблей, терпящих бедствие или нуждающихся в гуманитарной помощи, и тех судов, которые перевозят энергоносители, продовольствие и медикаменты в ЕС.

Ранее премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил, что представители правящей коалиции в Болгарии планируют 27 апреля посетить Киев для обсуждения вопроса по поставкам вооружения Украине. Он также озвучил поэтапный план действий в рамках поездки.