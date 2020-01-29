https://static.news.ru/photo/d48a7230-4243-11ea-b8a1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Болгария к концу 2020 года намерена найти альтернативу российскому газу и сократить закупку вдвое. Об этом заявила министр энергетики Теменужка Петкова во время рабочего визита в США.

Министр отметила, что из всего потребления природного газа — 3 млрд кубометров — половину диверсифицируют за счёт поставок из Азербайджана по газопроводу TANAP. Также рассматриваются поставки СПГ, по поводу чего у Болгарии и США «широкое поле деятельности», приводит слова Петковой пресс-служба Минэнерго.

Первые объёмы американского СПГ Болгария получила в июне прошлого года. По итога в страну было поставлено 0,5 млрд кубометров этого вида топлива. Для этого Болгария готова купить 20% в проекте по совместному с Грецией строительству СПГ-терминала.

Ранее NEWS.ru сообщал, что дипломаты российской стороны, которых обвинили в шпионаже в Болгарии, улетели из страны. Им предоставили на это 48 часов.