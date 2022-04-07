Болгария отказалась высылать посла России

Власти Болгарии не будут высылать посла РФ Элеонору Митрофанову, поскольку это приведёт к полному разрыву отношений с Россией. Об этом заявил премьер-министр Болгарии Кирил Петков, пишет РИА Новости. Он добавил, что к таким решениям нужно относиться с особой осторожностью.

Если мы это сделаем, то это будет полный разрыв отношений, и мы считаем, что гораздо целесообразнее, если такой шаг будет сделан на уровне ЕС, — сказал Петков.

С требованием выслать из страны посла РФ в связи с событиями в украинской Буче выступила парламентская фракция «Демократическая Болгария». Позже вице-премьер Асен Василев заявил, что совет министров рассматривает данное предложение.

Ранее в Канаде отказались признавать персонами нон грата российских дипломатов. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо. По его словам, это противоречит интересам страны. Он добавил, что высылка россиян означает зеркальные меры со стороны Москвы, что не позволит Оттаве сохранять контакты с Россией и поддерживать там канадцев.

Тем временем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что страны, которые решили выслать российских дипломатов, не закроют посольства РФ, иначе они увидят «амбарный замок» на своих дипмиссиях. По её словам, страны, выславшие российских дипломатов, будут получать ответную реакцию, «жёсткую и выгодную» России.