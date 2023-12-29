Болезнь «зомби-оленей» из США угрожает человечеству Биотехнолог Артамонов: болезнь «зомби-оленей» может распространиться на людей

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Смертельно опасная и неизлечимая болезнь хронического изнурения (CWD), которую выявили у оленей в США, может проявиться и у человека, если он съест мясо инфицированного животного, рассказал РИА Новости младший научный сотрудник Лаборатории разработки биотехнологических процессов «Р-Фарм» Андрей Артамонов. По его словам, болезнь так называемых зомби-оленей известна еще с 1960-х годов и случаев заражения людей пока не зафиксировано.

Есть данные о том, что прионные заболевания являются антропозаонозными, то есть вероятность передачи этого инфекционного белка от животных к человеку есть, — пояснил специалист.

По его словам, проблема в том, что от этой болезни классических вакцин нет. Никакие антибиотики, противовирусные препараты не работают. Есть лишь экспериментальные методы лечения, заключил эксперт.

Ранее в Йеллоустоунском национальном парке обнаружили труп самца оленя, пораженного этим вирусом, который является одним из видов коровьего бешенства. Болезнь нарушает функции головного мозга, животное перестает реагировать на внешние раздражители, перестает бояться людей, а также пускает слюни и бесцельно бродит, пока не умрет. В настоящий момент специалисты, занимающиеся изучением механизмов распространения вируса, не исключают, что он может преодолеть межвидовой барьер и перекинуться на других животных, а затем и на человека.