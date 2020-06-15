Более 8 млн человек в мире заразились коронавирусом

https://static.news.ru/photo/27866b3a-af75-11ea-9c37-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отметка в 8 млн человек, которые заразились коронавирусом на планете, преодолена 16 июня 2020 года. Врачи диагностировали вирус у 8 003 021 человека.

Об этом говорят данные Университета Джонса Хопкинса. Согласно им, по этому показателю в мире лидируют США. Там число инфицированных возросло до более 2,1 млн человек. Второе место занимает Бразилия, где положительным тест на коронавирус оказался у 888,2 тысячи человек.

Жертвами COVID-19 стали 435 662 тысячи жителей планеты. Больше всего летальных случаев из-за коронавируса зафиксировано в США — 116 114. На втором и третьем месте по данному показателю идут Бразилия (43 959) и Великобритания (41 821).

Ранее NEWS.ru сообщал, что число жертв коронавируса в США к октябрю текущего года может достичь 201 тысячи. Такой прогноз сделали сотрудники Института медицинских показателей и оценки при университете штата Вашингтон. Специалисты университета создали модель, по которой и вычислили, сколько человек в Штатах умрёт от инфекции. Пик ежедневной смертности пришёлся в Штатах на 16 апреля. В тот день умерли от вируса нового типа 2287 человек.