Более тысячи человек заразились коронавирусом на Кубе

Минздрав Кубы подсчитал число инфицированных коронавирусом граждан. Их оказалось 1 035 человек.
Большинство заражённых находится в столице государства Гаване. От болезни скончались 34 пациента. Первый случай гибели был зафиксирован 18 марта. На сегодняшний день в мире выявлено более 2,3 млн заражённых, свыше 160 тысяч умерли, более 595 тысяч выздоровели.
Как ранее информировал NEWS.ru, на Кубе скончался россиянин. У него был подтверждён диагноз коронавирус.
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