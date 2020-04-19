Более тысячи человек заразились коронавирусом на Кубе

https://static.news.ru/photo/fd4a0b2e-825b-11ea-b10f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pedro Rances Mattey/dpa/Global Look Press

Минздрав Кубы подсчитал число инфицированных коронавирусом граждан. Их оказалось 1 035 человек.

Большинство заражённых находится в столице государства Гаване. От болезни скончались 34 пациента. Первый случай гибели был зафиксирован 18 марта. На сегодняшний день в мире выявлено более 2,3 млн заражённых, свыше 160 тысяч умерли, более 595 тысяч выздоровели.

Как ранее информировал NEWS.ru, на Кубе скончался россиянин. У него был подтверждён диагноз коронавирус.