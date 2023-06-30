Более сотни россиян застряли за границей после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» Mash: 116 россиян попросили МИД вернуть их домой после попытки мятежа ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В МИД РФ с просьбой помочь вернуться в страну обратились 116 россиян, которые на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер» уехали в страны СНГ и Грузию, сообщил Telegram-канал Mash. По его информации, некоторые граждане потратили на билет последние деньги и остались без средств для возвращения.

В МИД РФ сообщили Mash, что с 24 июня в ведомство обратились 96 человек с просьбой, чтобы их забрали из стран СНГ, еще 20 человек попросили вернуть их на родину из Грузии.

Некоторые купили билеты за большие деньги и теперь не могут оплатить путь домой, среди них один человек в Узбекистане и еще семеро — в Молдавии. По данным канала, эти восемь человек попросили МИД покрыть расходы на дорогу.

Отмечается, что за весь 2022 год было всего 98 таких обращений из стран СНГ, а помочь вернуться из Грузии просили 24 человека. Всем выдали свидетельство на возвращение, пишет канал. Журналисты обращают внимание, что обычно желающих вернуться из-за рубежа в таких ситуациях выручают фонды, спонсоры или добровольцы.

25 июня в Ассоциации туроператоров России сообщили, что цены на билеты за рубеж вернулись к норме после резкого роста накануне, который зафиксировали на фоне попытки мятежа «Вагнера». В АТОР отметили, что уже на следующий день после событий в стране были доступны в том числе «экстремально низкие» тарифы.